Shenyang Machine Tool Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten zwei Wochen wurde Shenyang Machine Tool vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Shenyang Machine Tool-Aktie aktuell in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 7,27 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,88 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,13 CNH, was einer Abweichung von -3,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Shenyang Machine Tool auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenyang Machine Tool mit 8,06 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Dividendenrendite von Shenyang Machine Tool liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.