Shenyang Machine Tool Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Shenyang Machine Tool hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 27,3 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,07 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Shenyang Machine Tool mit 28,37 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenyang Machine Tool beträgt aktuell 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als neutral eingestuft wird. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenyang Machine Tool-Aktie zeigt, dass sie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet, da der RSI25 bei 57,87 liegt. Insgesamt erhält Shenyang Machine Tool daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.