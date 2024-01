Shenyang Jinshan Energy Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Huadian Liaoning Energy Development bei 42,86, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Stromversorger-Branche zeigt die Huadian Liaoning Energy Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,33 Prozent, was eine Unterperformance von -4,52 Prozent im Branchenvergleich bedeutet.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Tagen verbessert, was zu einem positiven Rating führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber dem Unternehmen.

Insgesamt erhält die Huadian Liaoning Energy Development von der Redaktion ein positives Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.