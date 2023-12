Shenyang Jinshan Energy Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Huadian Liaoning Energy Development zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor eine Rendite von -9,42 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die gesamte Stromversorger-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,01 Prozent, wobei Huadian Liaoning Energy Development mit 9,43 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Huadian Liaoning Energy Development derzeit bei 2,45 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,48 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,22 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2,56 CNH, was dazu führt, dass die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Huadian Liaoning Energy Development zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Huadian Liaoning Energy Development in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Huadian Liaoning Energy Development beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Huadian Liaoning Energy Development somit mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.