Shenyang Jinshan Energy Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von Huadian Liaoning Energy Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite damit um 8,2 Prozent über dem Durchschnitt (-9,29 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Stromversorger" beträgt -9,29 Prozent. Huadian Liaoning Energy Development liegt aktuell 8,2 Prozent über diesem Wert, was zu einer Bewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Huadian Liaoning Energy Development-Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Huadian Liaoning Energy Development derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 des Wertes liegt bei 2,47 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,42 CNH um -2,02 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 2,52 CNH, was einer Abweichung von -3,97 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Huadian Liaoning Energy Development.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Huadian Liaoning Energy Development-Aktie liegt bei 12, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 57,04, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Huadian Liaoning Energy Development.