Shenyang Jinshan Energy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings gab es eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Huadian Liaoning Energy Development in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Ein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation führte zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird durch trendfolgende Indikatoren angezeigt, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Huadian Liaoning Energy Development-Aktie beträgt aktuell 2,49 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,46 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,28 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. In Summe wird Huadian Liaoning Energy Development auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein Niveau von 18,52, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 29,81 ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Aktivität und Diskussionsintensität bezüglich Huadian Liaoning Energy Development war durchschnittlich, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Huadian Liaoning Energy Development in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".