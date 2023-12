Shenyang Jinshan Energy Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen war die Stimmung positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt sechs Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Huadian Liaoning Energy Development. Aufgrund dieser Ergebnisse bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale gab. Diese Analyse führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Huadian Liaoning Energy Development bei -9,42 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,76 Prozent, wobei Huadian Liaoning Energy Development mit 8,66 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Huadian Liaoning Energy Development liegt bei 2,45 CNH, während der Aktienkurs bei 2,58 CNH notiert ist, was einem Abstand von +5,31 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,56 CNH, was einer Differenz von +0,78 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Huadian Liaoning Energy Development-Aktie beträgt 42, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie.