Shenyang Brilliance Automotive Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Aktie von Shenyang Jinbei Automotive bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilindustrie, was einer Unterrendite von 1,47 Prozentpunkten entspricht. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Shenyang Jinbei Automotive über einen längeren Zeitraum hinweg eher gering sind. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenyang Jinbei Automotive derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,83 CNH, während der Aktienkurs mit 4,73 CNH um -2,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,34 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenyang Jinbei Automotive 31, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Automobilbranche als neutral eingestuft wird. Weder unterbewertet noch überbewertet erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.