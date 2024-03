Shenyang Brilliance Automotive Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Shenyang Jinbei Automotive zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,79 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 4,5 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,05 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,18 CNH, was einen Abstand von +7,66 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Shenyang Jinbei Automotive mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Automobilbranche (1,6 %), was zu einer negativen Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über die Aktie von Shenyang Jinbei Automotive verbreitet wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um das Unternehmen befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenyang Jinbei Automotive mit 27,8 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.