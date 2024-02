Shenyang Brilliance Automotive Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Shenyang Jinbei Automotive: Analyse und Bewertung

Die Dividendenpolitik von Shenyang Jinbei Automotive wird derzeit von Analysten kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt eine negative Differenz von -1,66 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Aktie von Shenyang Jinbei Automotive eine neutrale Empfehlung. Mit einem RSI7-Wert von 40,95 und einem RSI25-Wert von 65,03 wird die Aktie als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine positive Performance von Shenyang Jinbei Automotive. Während ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um -12 Prozent gefallen sind, verzeichnet das Unternehmen eine Outperformance von +14,79 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Shenyang Jinbei Automotive mit 15,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt jedoch weniger positive Indikatoren. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs der Shenyang Jinbei Automotive-Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Shenyang Jinbei Automotive. Während das Unternehmen in puncto Dividendenpolitik und technischer Analyse schlecht abschneidet, zeigt es im Branchenvergleich und in Bezug auf den Relative Strength-Index eine solide Performance. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.