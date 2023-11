Shenyang Brilliance Automotive Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Sentiment und Buzz: In den sozialen Medien gibt es wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, die präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Shenyang Jinbei Automotive konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shenyang Jinbei Automotive daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Der Kurs von Shenyang Jinbei Automotive liegt derzeit bei 5,27 CNH und ist damit +7,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +11,18 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Shenyang Jinbei Automotive mit einer Rendite von 10,79 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. Die "Automobile"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,45 Prozent auf, wobei Shenyang Jinbei Automotive mit 0,67 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shenyang Jinbei Automotive führt bei einem Niveau von 45,61 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 31,14 und ist somit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Neutral".