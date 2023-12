Shenyang Brilliance Automotive Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Shenyang Jinbei Automotive zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 4,78 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 5,1 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,69 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,98 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +2,41 Prozent aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Shenyang Jinbei Automotive eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich daher eine Bewertung von "Gut".

Was die Dividende betrifft, so weist Shenyang Jinbei Automotive derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenyang Jinbei Automotive 31, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automobile" weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Neutral".