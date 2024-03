Shenwan Hongyuan Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Anlegerstimmung gegenüber Shenwan Hongyuan Hk bleibt neutral, wie aus Social-Media-Diskussionen und den neuesten Nachrichten hervorgeht. Eine "Neutral"-Einschätzung wird daher auf Basis einer Stimmungsanalyse vergeben. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,7 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Auf fundamentaler Basis wird Shenwan Hongyuan Hk im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,72 liegt, während das Branchen-KGV bei 24,53 liegt. Daher wird hier eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Shenwan Hongyuan Hk eine Performance von -43 %, was einer Underperformance von -29,49 % im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit -29,6 % unter dem Durchschnitt von -13,4 %. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.