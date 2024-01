Shenwan Hongyuan Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Shenwan Hongyuan Hk hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -31,73 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -7,53 Prozent, und auch hier liegt Shenwan Hongyuan Hk mit 24,2 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenwan Hongyuan Hk-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 7-Tage-RSI im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 75,86 zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shenwan Hongyuan Hk.

Die Dividendenrendite für Shenwan Hongyuan Hk beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt somit mit 1,97 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Shenwan Hongyuan Hk eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Shenwan Hongyuan Hk mit einem aktuellen Wert von 8,72 unter dem Branchendurchschnitt von 22,52. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.