Shenwan Hongyuan Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Shenwan Hongyuan Hk-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Shenwan Hongyuan Hk-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenwan Hongyuan Hk diskutiert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Shenwan Hongyuan Hk in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,18 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -35,07 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,64 Prozent hatte, liegt Shenwan Hongyuan Hk um 34,55 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.