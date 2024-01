Shentong Robot Education Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Shentong Robot Education hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,93 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche durchschnittlich um -6,37 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -19,55 Prozent für Shentong Robot Education entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 3,44 Prozent im letzten Jahr, wobei Shentong Robot Education um 29,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shentong Robot Education liegt bei 33,33, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Shentong Robot Education in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Shentong Robot Education ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shentong Robot Education mittlerweile auf 0,03 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,021 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -30 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 0,02 HKD, wodurch die Aktie mit +5 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält die Gesamtnote für die Shentong Robot Education-Aktie eine Bewertung von "Neutral".