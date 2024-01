Shentong Robot Education Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Shentong Robot Education zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter". Die Rendite liegt bei -25,93 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Rendite mit 21,51 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -4,41 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Shentong Robot Education-Aktie beträgt 0 Prozent, was 6,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shentong Robot Education haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs um -33,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,03 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auch technisch betrachtet mit einem "Neutral" bewertet.