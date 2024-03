Shentong Robot Education Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Shentong Robot Education liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shentong Robot Education wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shentong Robot Education beträgt das aktuelle KGV 0, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 25 haben. Dies deutet darauf hin, dass Shentong Robot Education aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Shentong Robot Education liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,12 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.