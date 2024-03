Shentong Robot Education Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Shentong Robot Education zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -65,96 Prozent, was mehr als 63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -5,76 Prozent, wobei Shentong Robot Education mit 60,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shentong Robot Education steht zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Shentong Robot Education. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shentong Robot Education liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 25 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamteinschätzung des RSI ist daher "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Shentong Robot Education eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.