Shentong Robot Education Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bezogen auf Shentong Robot Education wird der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25-Wert liegt bei 47,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Shentong Robot Education-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,93 Prozent erzielt, was 30,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie mit einer Rendite von -20,94 Prozent unter dem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Shentong Robot Education ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,03 HKD für den Schlusskurs der Shentong Robot Education-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,022 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,02 HKD, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Shentong Robot Education eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.