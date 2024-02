Shentong Robot Education Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Shentong Robot Education hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 61,79 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -9,53 Prozent, und die Aktie von Shentong Robot Education liegt aktuell 57,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Shentong Robot Education-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,016 HKD, was einer Differenz von -46,67 Prozent entspricht, und somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 HKD liegt mit einem Unterschied von -20 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shentong Robot Education-Aktie in der einfachen Charttechnik somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shentong Robot Education zeigt einen Wert von 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 64,71 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Shentong Robot Education eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.