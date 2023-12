Shennan Circuit Aktie: Quo vadis?

Die Shennan Circuits wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 75,52 CNH, während der Kurs der Aktie bei 69,19 CNH um -8,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 71,13 CNH, was einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,33 Prozent erzielt, was 18,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 18,61 Prozent, und Shennan Circuits liegt aktuell 23,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shennan Circuits liegt bei 25, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Shennan Circuits mit aktuell 1,33 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.