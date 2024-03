Shennan Circuit Aktie: Finger weg?

Die Aktien von Shennan Circuits wurden in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat zahlreiche Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmungseinstufung auf dieser Ebene. Unsere Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 1 Schlecht-Signal gefunden. Daher ordnen wir dieser Auswertung eine "Schlecht" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shennan Circuits mit einem Wert von 27,68 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Shennan Circuits in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Shennan Circuits haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Shennan Circuits im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,5 Prozent erzielt, was 4,97 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -7,99 Prozent. Shennan Circuits liegt aktuell 0,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".