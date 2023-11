Shennan Circuit Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Shennan Circuits-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 76,71 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 73,5 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 69,82 CNH, was den letzten Schlusskurs um 5,27 Prozent übertrifft. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die Shennan Circuits-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit lässt darauf schließen, dass die Aktie weder signifikant mehr noch weniger Beachtung erfährt, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte Shennan Circuits in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,17 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 17,24 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -17,08 Prozent für Shennan Circuits führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Shennan Circuits 12,1 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass das aktuelle KGV von Shennan Circuits bei 27 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Shennan Circuits-Aktie, basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Branchenvergleichen. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.