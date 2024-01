Shennan Circuit Aktie: Augen auf!

Die Shennan Circuits-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 75,22 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 66,56 CNH lag, was einer Abweichung von -11,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 71,67 CNH über dem letzten Schlusskurs um -7,13 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shennan Circuits-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shennan Circuits bei 26,4, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete die Shennan Circuits-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,32 Prozent, was 15,32 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Shennan Circuits-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend zeigt die technische und fundamentale Analyse, dass die Shennan Circuits-Aktie derzeit eine "Schlecht"-Bewertung aufweist, während sie aufgrund des RSI eine "Neutral"-Bewertung erhält.