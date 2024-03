Shenma Industry Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Unternehmen Shenma Industry hat eine Dividende von 2,07 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,07 %) nur leicht höher ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shenma Industry-Aktie liegt bei 62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,2 CNH, womit der Kurs der Aktie (6,25 CNH) um -13,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine negative Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. Anleger zeigten an sechs Tagen eine positive Stimmung, während an drei Tagen neutral eingestellt waren. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung des Unternehmens Shenma Industry.