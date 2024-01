Shenma Industry Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse von Shenma Industry zeigt, dass das Unternehmen derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Dies basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt, der für den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt bei 7,44 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bestätigt dieses Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenma Industry beträgt derzeit 69,23, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25-Wert von 66 signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf Dividenden liegt Shenma Industry mit einer Ausschüttung von 1,68 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,94 %) leicht niedriger. Die Differenz von 0,26 Prozentpunkten führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Shenma Industry in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.