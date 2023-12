Shenma Industry Aktie: Was soll das denn werden?

Shenma Industry mit neutraler Bewertung für Dividende und Sentiment

Shenma Industry hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,68 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Shenma Industry auch hier die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Shenma Industry somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 70,97 Punkte, was darauf hindeutet, dass Shenma Industry momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,25, was darauf hinweist, dass Shenma Industry weder überkauft noch überverkauft ist. Hier wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Shenma Industry eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenma Industry unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.