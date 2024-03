Shenma Industry Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shenma Industry ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer ein positives Bild, während an insgesamt drei Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Negative Diskussionen konnten in dieser Zeit nicht verzeichnet werden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Dementsprechend wird Shenma Industry insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") konnte Shenma Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,39 Prozent erzielen, was 1,28 Prozent über dem Durchschnitt (-24,66 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -24,66 Prozent, und Shenma Industry liegt aktuell 1,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt die Shenma Industry-Aktie bei 42,86 Punkten und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (58,31) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Shenma Industry eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhielt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenma Industry-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der Sentiment und Buzz-Analyse.