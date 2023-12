Shengxing Aktie: Reagiert die Aktie?

Sunrise verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,22 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" im Durchschnitt um -7,98 Prozent, was bedeutet, dass Sunrise im Branchenvergleich eine Outperformance von +6,76 Prozent erzielt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,98 Prozent im letzten Jahr, und Sunrise lag 6,76 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Sunrise ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sunrise-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Sunrise liegt bei 58,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 48,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Sunrise mit einer Ausschüttung von 0,99 % leicht unter dem Branchendurchschnitt für "Behälter & Verpackung" von 1,91 %. Die Differenz beträgt dabei 0,93 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.