Shengxing Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Sunrise hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,22 Prozent erzielt. Im Vergleich zur Branche "Materialien" liegt die Aktie um 7,08 Prozent über dem Durchschnitt (-8,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -8,3 Prozent, und Sunrise liegt aktuell 7,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die aktuelle Aktie-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunrise liegt bei einem Wert von 18, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass Sunrise weder unterbewertet noch überbewertet ist, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Das Sentiment und Buzz zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation für Sunrise in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität für Sunrise in den letzten vier Wochen gemessen, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0,99 Prozent liegt Sunrise nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.