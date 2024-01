Shengxing Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Sunrise Aktie erhält "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien

Die Sunrise Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,12 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Behälter & Verpackung" weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Anleger-Stimmung zeigt sich positiv

In den letzten zwei Wochen wurde die Sunrise Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Relative Strength Index (RSI) und Branchenvergleich

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sunrise Aktie beträgt aktuell 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") konnte die Sunrise Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,66 Prozent erzielen, was 7,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt kann die Sunrise Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien und der Anleger-Stimmung als "Neutral" bis "Gut" eingestuft werden. Der Relative Strength Index sowie der Branchenvergleich zeigen ebenfalls eine neutrale Einschätzung.