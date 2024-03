Shengxing Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sunrise wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 13,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass Sunrise derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Sunrise eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei einer Dividendenrendite von 0,98 % liegt der Ertrag für Investoren in die Aktie von Sunrise um 1,02 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Behälter & Verpackung. Dadurch ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunrise liegt bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Sunrise daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.