Shenguan Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Shenguan hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 9,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -12,64 Prozent gefallen, was Shenguan zu einer Outperformance von +22,5 Prozent in diesem Bereich verholfen hat. Auch im Verbrauchsgütersektor hat sich Shenguan mit einer Rendite, die 23,41 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, gut geschlagen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Branchen erhält Shenguan ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Stimmungsschwanks und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Shenguan-Aktie führt.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen darstellt. Der aktuelle RSI-Wert von 57,14 deutet darauf hin, dass die Shenguan-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 53, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".