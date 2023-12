Shenguan Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Shenguan beträgt 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Shenguan weist einen Wert von 73,31 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 69,96 als überbewertet gilt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Shenguan ist insgesamt neutral, basierend auf Äußerungen und Meinungen in Diskussionsforen und sozialen Medien. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im Vergleich zum Durchschnitt unverändert.

Insgesamt erhält die Shenguan-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.