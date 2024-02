Shenguan Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Shenguan hat in den letzten 12 Monaten eine sehr gute Performance gezeigt und liegt im Vergleich zum Branchendurchschnitt deutlich darüber. Während die durchschnittliche Rendite in der "Verbrauchsgüter"-Branche bei 3,35 Prozent liegt, konnte Shenguan eine Rendite von 21 Prozent erzielen. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -17,56 Prozent aufweist, liegt Shenguan mit 20,91 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Shenguan haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Shenguan beträgt 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,67, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Shenguan. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shenguan daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird Shenguan in Bezug auf den Aktienkurs, die Stimmung in den sozialen Medien und die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.