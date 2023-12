Shenglong Splendecor Aktie: Hammer Entwicklung!

Shenglong Splendecor erreichte in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 18,31 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -8,68 Prozent, was bedeutet, dass Shenglong Splendecor im Branchenvergleich eine Outperformance von +26,99 Prozent erzielte. Auch im "Industrie"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite, die 21,96 Prozent über dem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenglong Splendecor aktuell bei 0,17 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 0,32 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 von +88,24 Prozent. Auch der GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 0,2 HKD lag, zeigt mit einem Abstand von +60 Prozent ein positives Bild. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shenglong Splendecor-Aktie zeigt einen Wert von 18, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 12,39) zeigt eine Überverkauftheit und bestätigt somit das "Gut"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ebenfalls eine positive Bewertung für Shenglong Splendecor.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Shenglong Splendecor ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche (KGV von 206,89) liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Shenglong Splendecor daher als unterbewertet eingestuft und erhält somit auch hier eine "Gut"-Bewertung.