Shengli Oil, Gas Pipe Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

In den letzten vier Wochen wurden bei Shengli Oil & Gas Pipe keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage- als auch der 25-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) deuten darauf hin, dass Shengli Oil & Gas Pipe überverkauft ist. Für den RSI7 erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung, während es für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,32 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag bedeutet, weshalb die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Shengli Oil & Gas Pipe mit einer Rendite von -43,59 Prozent im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" um mehr als 34 Prozent darunter. Die Branche selbst verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,85 Prozent in den letzten 12 Monaten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.