Shengli Oil, Gas Pipe Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Shengli Oil & Gas Pipe: Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Die Shengli Oil & Gas Pipe steht derzeit im Fokus der Anleger. Bei einer Dividende von 0 % fällt die Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Energie Ausrüstung und Dienstleistungen (8,68 %) niedriger aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 8,68 Prozentpunkten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shengli Oil & Gas Pipe-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,047 HKD weicht um -21,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,05 HKD) weist mit einem Schlusskurs von 0,047 HKD eine Abweichung von -6 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Shengli Oil & Gas Pipe-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shengli Oil & Gas Pipe-Aktie weist einen Wert von 53 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 50.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Shengli Oil & Gas Pipe-Aktie basierend auf Dividende, technischer Analyse, Anleger-Sentiment und Relative Strength Index.