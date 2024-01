Shengli Oil, Gas Pipe Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der mithilfe der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Shengli Oil & Gas Pipe-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,33 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Die Gesamtanalyse des RSI ergibt somit ein "Neutral"-Rating für die Shengli Oil & Gas Pipe-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Shengli Oil & Gas Pipe-Aktie eine Rendite von -46,99 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,96 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt die Aktie mit 37,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Shengli Oil & Gas Pipe derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 8,89 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8,89 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shengli Oil & Gas Pipe neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.