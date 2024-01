Shengjing Bank Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Shengjing Bank wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 12,77 liegt es insgesamt 128 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", welcher bei 5,59 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung nach der fundamentalen Analyse.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shengjing Bank beträgt derzeit 80 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 76,38, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Shengjing Bank in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shengjing Bank in den letzten Wochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Intensität der Diskussionen über die Aktie weist darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.