Shengjing Bank Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Shengjing Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,85 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,1 HKD, was einem Unterschied von -77,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 2,1 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -47,62 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Shengjing Bank-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,5 Prozent erzielt, was 74,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -4,48 Prozent, und die Shengjing Bank liegt aktuell 76,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Shengjing Bank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 65,52 Punkten und der RSI25 bei 68,87, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shengjing Bank-Aktie bei 12,77, was über dem Branchendurchschnitt von 5,65 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Wertpapier der Shengjing Bank wird aufgrund der charttechnischen, branchenvergleichenden und fundamentalen Analyse insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.