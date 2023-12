Shengjing Bank Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über die Shengjing Bank in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über die Shengjing Bank unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist die Shengjing Bank derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,16%. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Shengjing Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,5 Prozent erzielt, was 75,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -3,5 Prozent, wobei die Shengjing Bank 77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.