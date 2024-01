Shengjing Bank Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Shengjing Bank schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 7,17 Prozentpunkte weniger als die üblichen 7,17 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Nach Analyse der sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare zur Shengjing Bank neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Shengjing Bank als Neutral-Titel gilt. Der RSI7 beträgt 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 74,62, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shengjing Bank auf 4,65 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,78 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -83,23 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,48 HKD, was einer Distanz von -47,3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Shengjing Bank daher hinsichtlich Dividende, Stimmung, Relative Strength-Index und technischer Analyse als "Schlecht" bewertet.