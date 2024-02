Shengjing Bank Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Shengjing Bank-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 47,62 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Shengjing Bank.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Shengjing Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von -85,79 Prozent erzielt, was 71,59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite der Aktie mit -70,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich der Shengjing Bank war überwiegend negativ, und die Nutzer haben in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für die Shengjing Bank eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb ihr insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.