Shengjing Bank Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Anhaltspunkte über das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den vergangenen vier Wochen gab es bei Shengjing Bank keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch bei der Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shengjing Bank derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,18 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs der Shengjing Bank erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,5 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 73,8 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -6,89 Prozent, und Shengjing Bank liegt aktuell 73,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shengjing Bank liegt bei 71,43, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 73,48 auf einem Niveau, das eine negative Bewertung nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie der Shengjing Bank.