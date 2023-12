Shengjing Bank Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Shengjing Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,19 % für Handelsbanken. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb diese Kriterien als "Neutral" bewertet werden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Shengjing Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,5 Prozent erzielt, was 74,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -4,48 Prozent, und die Shengjing Bank liegt aktuell 76,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Shengjing Bank. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.