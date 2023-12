Shenghua Lande Scitech-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shenghua Lande Scitech als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 44,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 44 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Shenghua Lande Scitech-Aktie. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Durch die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über 200 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 0,06 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,069 HKD lag, was einer positiven Abweichung von +15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch über die letzten 50 Handelstage zeigt sich eine ähnliche positive Abweichung von +15 Prozent, wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Shenghua Lande Scitech-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,93 Prozent erzielt, was 60,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -12,73 Prozent, wobei die Shenghua Lande Scitech-Aktie aktuell 52,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.