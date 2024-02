Shenghua Lande Scitech Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Shenghua Lande Scitech wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 56,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Shenghua Lande Scitech beträgt 0 Prozent, was 5,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +10 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine negative Abweichung von -5,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenghua Lande Scitech liegt bei 8, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.