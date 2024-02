Shenghe Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse von Shenghe-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,35 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,43 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,92 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt ebenfalls 9,43 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs ähnlich ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shenghe basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Shenghe im letzten Jahr eine Rendite von -37,79 Prozent erzielt, was 16,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenghe zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt auch ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Shenghe in den letzten Wochen verbessert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.